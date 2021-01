Juventus-Napoli stasera in tv: data, orario e streaming Supercoppa Italiana (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Juventus e Napoli si affrontano nella finale di Supercoppa Italiana 2021. Al Mapei Stadium i bianconeri vanno a caccia del primo trofeo della gestione Pirlo, provando a rimediare al non esaltante percorso in campionato e alla brutta sconfitta subita a ‘San Siro’ contro l’Inter. I ragazzi di Gattuso sono invece reduci dal roboante 6-0 rifilato alla Fiorentina al Diego Armando Maradona e va alla ricerca del secondo trofeo conquistato dall’allenatore ex Milan. Tanti gli assenti: da una parte mancheranno Cuadrado, Alex Sandro, De Ligt e Demiral, mentre dal lato partenopeo bisognerà fare a meno di Fabian Ruiz e Osimhen. Mercoledì 20 gennaio alle ore 21.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Rai 1 e in streaming su Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021)si affrontano nella finale di2021. Al Mapei Stadium i bianconeri vanno a caccia del primo trofeo della gestione Pirlo, provando a rimediare al non esaltante percorso in campionato e alla brutta sconfitta subita a ‘San Siro’ contro l’Inter. I ragazzi di Gattuso sono invece reduci dal roboante 6-0 rifilato alla Fiorentina al Diego Armando Maradona e va alla ricerca del secondo trofeo conquistato dall’allenatore ex Milan. Tanti gli assenti: da una parte mancheranno Cuadrado, Alex Sandro, De Ligt e Demiral, mentre dal lato partenopeo bisognerà fare a meno di Fabian Ruiz e Osimhen. Mercoledì 20 gennaio alle ore 21.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Rai 1 e insu Rai Play. SportFace.

ZZiliani : Mettiamola così: la designazione di #Valeri per la #Supercoppa di mercoledì tra #Juventus e #Napoli non è quel che… - ZZiliani : La #Supercoppa #JuventusNapoli sarà arbitrata da #Valeri. Sarà una specie di calcio & tuffi come nella semifinale 2… - sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - SIMONE4ESPOSITO : RT @CalcioNapoli24: - OdeonZ__ : Demiral (e altri 4) out: ecco i dubbi e le certezze di Pirlo per la sfida col Napoli -