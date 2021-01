Juventus-Napoli, Ronaldo: “Titolo importante per prendere fiducia. Scudetto? Tutto possibile” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “E’ stata una partita sofferta, il terreno di gioco non era il massimo. Questo è una Titolo molto importante per prendere fiducia. Oggi abbiamo avuto un atteggiamento differente, mentre contro l’Inter abbiamo giocato male. Scudetto? E’ Tutto aperto, il Milan e l’Inter sono molto forti. Dobbiamo compiere una rimonta complicata ma Tutto è possibile”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Uno Cristiano Ronaldo dopo la vittoria della Juventus nella Supercoppa italiana contro il Napoli. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) “E’ stata una partita sofferta, il terreno di gioco non era il massimo. Questo è unamoltoper. Oggi abbiamo avuto un atteggiamento differente, mentre contro l’Inter abbiamo giocato male.? E’aperto, il Milan e l’Inter sono molto forti. Dobbiamo compiere una rimonta complicata ma”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Uno Cristianodopo la vittoria dellanella Supercoppa italiana contro il. SportFace.

