Juventus-Napoli, Pirlo: "Vincere era fondamentale, non ci meritavamo tutte queste critiche. Gattuso? Siamo diversi" (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Juventus ha superato per 2-0 il Napoli conquistato la sua nona Supercoppa Italiana della propria storia.Juventus-Napoli, Petagna: "Match deciso dagli episodi, abbiamo dato tutto. Rigore Insigne? Saprà riscattarsi"Cristiano Ronaldo e Morata hanno consegnato ai bianconeri il trofeo, primo per Andrea Pirlo che ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura con il club piemontese. Il tecnico della Juventus, ai microfoni della Rai, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla sfida vinta contro gli azzurri.Juventus-Napoli, Ronaldo: "Partita sofferta, ma Coppa importante per la fiducia. Scudetto? Sono convinto di una cosa""È una grande gioia ancor più bello che da giocatore. Sono al comando di una società storica, è ancora più bello.

