Juventus Napoli | Pirlo | “Vincere da allenatore è bello! Partita importante”

SkySport : JUVENTUS – NAPOLI 2-0 Risultato finale ? ? #Ronaldo (64’) ? #Morata (90+5’) ? ?? LA JUVENTUS VINCE LA SUPERCOPPA ITA… - OptaPaolo : 3 - Lorenzo Insigne ha sbagliato tutti i tre rigori calciati con il Napoli contro la Juventus in tutte le competizi… - sscnapoli : ?? | Supercoppa Italiana, #JuveNapoli seguita in tutto il mondo ?? - denistwitt3r : RT @GOAL_ID: FT: Juventus 2-0 Napoli Bianconeri juara Piala Super Italia! ?????? - vany_vero_89 : RT @juventusfc: Qui Reggio Emilia ?? ?? Il report di #JuveNapoli: -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

Al termine della vittoria in Supercoppa contro il Napoli per 2-0, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: “È una grande gioia, alzare il primo trofeo da allenat ...Ronaldo rapace, Insigne ipnotizzato, poi Morata: la partita in un minuto Le immagini della vittoria per 2-0 della Juventus sul Napoli che ha regalato ai bianconeri la Supercoppa italiana. continua a l ...