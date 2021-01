Juventus-Napoli oggi: orario, tv, programma, streaming. Probabili formazioni Supercoppa Italiana (Di mercoledì 20 gennaio 2021) oggi mercoledì 20 gennaio (ore 21.00) si gioca Juventus-Napoli, match che mette in palio la Supercoppa Italiana. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, rigorosamente a porte chiuse, andrà in scena la partita che assegna il primo trofeo della nuova stagione agonistica. Si sfidano i Campioni d’Italia (Juventus) e i vincitori dell’ultima Coppa Italia (Napoli): si preannuncia una contesa estremamente appassionante, avvincente e decisamente equilibrata, aperta a qualsiasi risultato. Si decide tutto in questa gara secca, in caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà con i tempi supplementari e poi eventualmente con i calci di rigore. Il Napoli è reduce dalla roboante vittoria per 6-0 contro la Fiorentina, mentre la Juventus è incappata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021)mercoledì 20 gennaio (ore 21.00) si gioca, match che mette in palio la. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, rigorosamente a porte chiuse, andrà in scena la partita che assegna il primo trofeo della nuova stagione agonistica. Si sfidano i Campioni d’Italia () e i vincitori dell’ultima Coppa Italia (): si preannuncia una contesa estremamente appassionante, avvincente e decisamente equilibrata, aperta a qualsiasi risultato. Si decide tutto in questa gara secca, in caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà con i tempi supplementari e poi eventualmente con i calci di rigore. Ilè reduce dalla roboante vittoria per 6-0 contro la Fiorentina, mentre laè incappata ...

