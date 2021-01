Juventus-Napoli live dalle 21 | Gattuso recupera Petagna in attacco

sscnapoli : ?? | Supercoppa Italiana, #JuveNapoli seguita in tutto il mondo ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - capuanogio : I primi 20 club europei per investimenti sul #calciomercato nell'anno 2020. Ci sono tre italiane: #Juventus (5°)… - NapoliCalciogol : Stasera la Supercoppa. L'albo d'oro: Juventus prima con 8 trofei, Napoli fermo a 2 - _SiGonfiaLaRete : ?? #JuventusNapoli, le formazioni ufficiali: #Gattuso ha deciso su #Petagna e #Mertens -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

The Supercoppa Italiana is Wednesday as Serie A winner Juventus take on Coppa Italia winner Napoli in a one-off match with a trophy on the line. The meeting is a rematch of the last Coppa Italia final ...Tutto pronto per Juventus-Napoli, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida valida per la Supercoppa Italiana Manca poco al fischio d’inizio di Juventus-Napoli, partita valida per l ...