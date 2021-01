Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, per la prima volta l’uno contro l’altro dopo i tanti anni insieme con la maglia del Milan, sono pronti a contendersi il primo trofeo della stagione: la Supercoppa Italiana. Ecco le formazioni ufficiali: Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso. Foto: Instagram supercoppa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, per la prima volta l’uno contro l’altro dopo i tanti anni insieme con la maglia del Milan, sono pronti a contendersi il primo trofeo della stagione: la Supercoppa Italiana. Ecco le(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso. Foto: Instagram supercoppa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

