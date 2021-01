Juventus-Napoli, Gattuso: “Gara sfortunata, ma ci siamo fatti rispettare. Rigore fallito da Insigne? Li sbagliava anche Maradona…” (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Juventus batte il Napoli e si aggiudica il primo trofeo della stagione.Missione compiuta per i bianconeri, che rialzano la testa dopo il ko contro l'Inter e si aggiudicano la nona Supercoppa italiana della loro storia. Primo trofeo per Pirlo, agguantato grazie alle reti di Ronaldo e Morata che hanno piegato gli azzurri a "Mapei Stadium". Un ko pesante analizzato al triplice fischio dal tecnico Rino Gattuso che, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-Gara, non ha nascosto tutto il suo rammarico."Bisogna vedere che letture volete dare alla partita, vedete quante occasioni hanno avuto loro e quante noi. Oggi il terreno di gioco non ci ha aiutato, non è una scusa, ma non era all'altezza delle due squadre. Questo credo abbia contribuito e ringrazio la squadra per quello che hanno dato, dopo l'1-0 ci ... Leggi su mediagol (Di giovedì 21 gennaio 2021) Labatte ile si aggiudica il primo trofeo della stagione.Missione compiuta per i bianconeri, che rialzano la testa dopo il ko contro l'Inter e si aggiudicano la nona Supercoppa italiana della loro storia. Primo trofeo per Pirlo, agguantato grazie alle reti di Ronaldo e Morata che hanno piegato gli azzurri a "Mapei Stadium". Un ko pesante analizzato al triplice fischio dal tecnico Rinoche, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-, non ha nascosto tutto il suo rammarico."Bisogna vedere che letture volete dare alla partita, vedete quante occasioni hanno avuto loro e quante noi. Oggi il terreno di gioco non ci ha aiutato, non è una scusa, ma non era all'altezza delle due squadre. Questo credo abbia contribuito e ringrazio la squadra per quello che hanno dato, dopo l'1-0 ci ...

SkySport : JUVENTUS – NAPOLI 2-0 Risultato finale ? ? #Ronaldo (64’) ? #Morata (90+5’) ? ?? LA JUVENTUS VINCE LA SUPERCOPPA ITA… - OptaPaolo : 3 - Lorenzo Insigne ha sbagliato tutti i tre rigori calciati con il Napoli contro la Juventus in tutte le competizi… - sscnapoli : ?? | Supercoppa Italiana, #JuveNapoli seguita in tutto il mondo ?? - zicobarrow : RT @Fastgoal2: Juventus 2-0 Napoli - ALL GOALS ??? - retnixbtw : RT @SuperflyVideo: Juventus Napoli 2- 0 Ampia Sintesi #ZuZu -