Juventus-Napoli di Supercoppa Italiana | stasera su Rai1 | dove vederla anche in streaming

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)al Mapei Stadium di Reggio Emilia si giocadi: la partita sarà trasmessa sued ecco come fare perin. In ondasu, dalle 21:00, c'è, partita valida per l'assegnazione della, che sarà trasmessa in diretta da Reggio Emilia, dal Mapei Stadium.inSul portale multimediale RaiPlay sarà possibile vederein. La partita si gioca tra la vincitrice dello ...