Juventus-Napoli, Cuadrado negativo al tampone di controllo: il colombiano sarà convocato per la Supercoppa Italiana. La situazione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Juan Cuadrado è guarito dal Coronavirus.Il giocatore colombiano di Andrea Pirlo era risultato positivo al test rapido e successivamente anche a quello molecolare subito prima della sfida di Serie A contro il Milan. Da quel 6 gennaio l'ex calciatore della Fiorentina era rimasto in isolamento domiciliare, in attesa di nuovi tamponi di controllo per verificare gradualmente le sue condizioni. Adesso che ha ufficialmente sconfitto il virus, Cuadrado sarà disponibile per la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, per la quale potrebbe tornare piuttosto utile nonostante non abbia preso parte alle ultime sessioni di allenamento. Le reiterate assenze in difesa e le defezioni che la formazione bianconera sta subendo, costringe Pirlo a dover utilizzare ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Juanè guarito dal Coronavirus.Il giocatoredi Andrea Pirlo era risultato positivo al test rapido e successivamente anche a quello molecolare subito prima della sfida di Serie A contro il Milan. Da quel 6 gennaio l'ex calciatore della Fiorentina era rimasto in isolamento domiciliare, in attesa di nuovi tamponi diper verificare gradualmente le sue condizioni. Adesso che ha ufficialmente sconfitto il virus,disponibile per la finale dicontro il, per la quale potrebbe tornare piuttosto utile nonostante non abbia preso parte alle ultime sessioni di allenamento. Le reiterate assenze in difesa e le defezioni che la formazione bianconera sta subendo, costringe Pirlo a dover utilizzare ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - ZZiliani : Mettiamola così: la designazione di #Valeri per la #Supercoppa di mercoledì tra #Juventus e #Napoli non è quel che… - ZZiliani : La #Supercoppa #JuventusNapoli sarà arbitrata da #Valeri. Sarà una specie di calcio & tuffi come nella semifinale 2… - infoitsport : Juventus-Napoli senza Agnelli: non sarà allo stadio per impegni per la recente fusione - spaziocalcio : #Juventus, Cuadrado ha superato il #Coronavirus e sarà disponibile per la #PS5Supercup contro il #Napoli di stasera… -