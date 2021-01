Juventus-Napoli 2-0, apre Ronaldo, chiude Morata: Tabellino e Highlights (Di giovedì 21 gennaio 2021) Primo trofeo per Pirlo. Insigne sbaglia un calcio di rigore Juventus-Napoli: Tabellino e Highlights Juventus-Napoli 2-0, Cronaca, Tabellino ed Highlights Juventus-Napoli: Tabellino e Highlights – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia Juventus e Napoli si contendono la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione. Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso siedono sulle panchine rivali e si affrontano per la prima volta da allenatori dopo anni trascorsi insieme al Milan da calciatori. I bianconeri vengono dalla cocente sconfitta in campionato contro l’Inter, mentre i partenopei avevano superato la Fiorentina con il rotondo risultato di 6-0. Pirlo opta per il ... Leggi su ck12 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Primo trofeo per Pirlo. Insigne sbaglia un calcio di rigore2-0, Cronaca,ed– Al Mapei Stadium di Reggio Emiliasi contendono la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione. Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso siedono sulle panchine rivali e si affrontano per la prima volta da allenatori dopo anni trascorsi insieme al Milan da calciatori. I bianconeri vengono dalla cocente sconfitta in campionato contro l’Inter, mentre i partenopei avevano superato la Fiorentina con il rotondo risultato di 6-0. Pirlo opta per il ...

