Juventus-Napoli 1-0 diretta Gol di Ronaldo | Insigne sbaglia un rigore

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Al Mapei Stadium di Reggio Emilia ci si gioca il primo trofeo della stagione. Perc'è in palio la Supercoppa italiana (fischio d'inizio ore 21): Pirlo vuole...

Il momento tanto atteso è arrivato. Juventus e Napoli si sfideranno al Mapei Stadium per contendersi il primo trofeo stagionale.Juventus in vantaggio con Cristiano Ronaldo al 66', 1-0! Dopo una buona pressione bianconera, il portoghese al posto giusto al momento giusto in un azione da calcio d'angolo: sul corner battuto da Ber ...