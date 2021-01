Juventus, Cuadrado guarito dal Covid: convocato per la Supercoppa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Juan Cuadrado, esterno della Juventus, è guarito dal Covid. Lo spiega lo stesso club bianconero in una nota pubblicata sul sito. “Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Juan, esterno della, èdal. Lo spiega lo stesso club bianconero in una nota pubblicata sul sito. “Juanha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia L'articolo

romeoagresti : ?? #Juventus: #Cuadrado è guarito dal Coronavirus: tampone negativo // Cuadrado has recovered from the Coronavirus: he tested negative. - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Supercoppa, non convocati Dybala e Demiral Ancora fuori de Ligt, Alex Sandro e Cuadrado… - capuanogio : #Juventus in #Supercoppa senza #DeLigt #Cuadrado #AlexSandro #Demiral e #Dybala #JuventusNapoli - EMIGOAL : RT @Sport_Mediaset: +++ #Juventus, #Cuadrado è negativo. Torna a disposizione di #Pirlo. +++ #SportMediaset #Ultimora - _Introducing_me : RT @CMJuve18: ?? La #Juventus ha comunicato che a seguito dell'esito negativo dei test anti-#covid, Juan #Cuadrado è guarito dall'infezione… -