Juventus, Chiesa: «È una finale. Dobbiamo fare tanto contro il Napoli» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Federico Chiesa, esterno bianconero, ha parlato a pochi minuti da Juventus Napoli di Supercoppa. Le sue parole Ai microfoni di Juventus TV, Federico Chiesa ha presentato la sfida di Supercoppa contro il Napoli. Le sue parole. «La Juve deve fare tanto. È una finale, il Napoli sta bene e gioca bene a calcio. Dobbiamo entrare in campo con determinazione, alla Juve è importante vincere trofei. Il Napoli sta bene, Dobbiamo essere attenti e concentrati. È una finale, poi è un buon momento per il Napoli, sono bravi nel palleggio. Anche in fase difensiva Dobbiamo stare concentrati al 150 percento». Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Federico, esterno bianconero, ha parlato a pochi minuti dadi Supercoppa. Le sue parole Ai microfoni diTV, Federicoha presentato la sfida di Supercoppail. Le sue parole. «La Juve deve. È una, ilsta bene e gioca bene a calcio.entrare in campo con determinazione, alla Juve è importante vincere trofei. Ilsta bene,essere attenti e concentrati. È una, poi è un buon momento per il, sono bravi nel palleggio. Anche in fase difensivastare concentrati al 150 percento». Leggi ...

forumJuventus : #JuveNapoli, oggi ore ore 21. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Kulusevski e Ronaldo in attacco. Chiesa e Bernardesc… - romeoagresti : #Juventus: sensazioni sempre più positive per #Chiesa e #McKennie, entrambi prenderanno parte alla trasferta di San… - forumJuventus : Chiesa e McKennie parzialmente in gruppo: verso il recupero per #InterJuve ?? - marcuccimauriz : RT @calciomercatoit: ?? #Supercoppa, le ultime sulla formazione della #Juventus: #Cuadrado subito titolare - sportli26181512 : D'Agostino a CM: 'A Pirlo servono tempo e Zaniolo. De Paul e Chiesa al top, la Roma deve crescere': Nell’estate del… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Chiesa Juventus, Chiesa: «È una finale. Dobbiamo fare tanto contro il Napoli» Calcio News 24 Formazioni Juventus-Napoli: Kulusevski e Petagna titolari

Juventus e Napoli si giocano la Supercoppa Italiana in gara ... Cambia anche il centrocampo dove si rivede Arthur insieme a Bentancur. Chiesa agirà ancora sulla destra, mentre sulla sinistra McKennie ...

Juventus, Chiesa: «È una finale. Dobbiamo fare tanto contro il Napoli»

Federico Chiesa, esterno bianconero, ha parlato a pochi minuti da Juventus Napoli di Supercoppa. Le sue dichiarazioni alla tv ufficiale ...

Juventus e Napoli si giocano la Supercoppa Italiana in gara ... Cambia anche il centrocampo dove si rivede Arthur insieme a Bentancur. Chiesa agirà ancora sulla destra, mentre sulla sinistra McKennie ...Federico Chiesa, esterno bianconero, ha parlato a pochi minuti da Juventus Napoli di Supercoppa. Le sue dichiarazioni alla tv ufficiale ...