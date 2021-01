Juventus, buone notizie per Pirlo: Cuadrado è guarito dal Coronavirus, è convocato per il Napoli (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Juventus recupera una pedina molto importante per la partita di Supercoppa contro il Napoli, Cuadrado è infatti guarito dal Coronavirus e torna a disposizione dell’allenatore Andrea Pirlo. I bianconeri sono reduci dalla brutta sconfitta in campionato contro l’Inter, ma soprattutto la prestazione è stata da dimenticare: è un campanello d’allarme anche per le prossime partite. La dirigenza si aspetta una reazione già dalla partita di oggi, l’obiettivo è quello di alzare un trofeo. Juventus, Cuadrado negativo al Coronavirus (Photo by David Ramos/Getty Images)La notizia più importate riguarda Cuadrado, il calciatore della Juventus è guarito dal Coronavirus, come ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Larecupera una pedina molto importante per la partita di Supercoppa contro ilè infattidale torna a disposizione dell’allenatore Andrea. I bianconeri sono reduci dalla brutta sconfitta in campionato contro l’Inter, ma soprattutto la prestazione è stata da dimenticare: è un campanello d’allarme anche per le prossime partite. La dirigenza si aspetta una reazione già dalla partita di oggi, l’obiettivo è quello di alzare un trofeo.negativo al(Photo by David Ramos/Getty Images)La notizia più importate riguarda, il calciatore delladal, come ...

Salvato95551627 : RT @NCN_it: BUONE NOTIZIE PER #GATTUSO: #PETAGNA RECUPERA DALLA CONTUSIONE SUBITA CONTRO LA #FIORENTINA - NCN_it : BUONE NOTIZIE PER #GATTUSO: #PETAGNA RECUPERA DALLA CONTUSIONE SUBITA CONTRO LA #FIORENTINA… - JManiaSite : Buone notizie per il #Panita e per la #Juventus: primo tampone negativo, si attende l'esito del secondo a breve... - calabrone37 : @SommaMonica Giuda chi? #ArturoVidal?Alla Juventus solo 4 anni. E' ci sarebbe rimasto a vita.Mica 16! 5da capitano!… -