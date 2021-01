Juve-Napoli, stasera la Supercoppa: le formazioni e dove vederla in tv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Juve-Napoli. Mercoledì 20 gennaio si assegna la Supercoppa Italiana, il primo trofeo stagionale del nostro calcio, in palio tra la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia: Cristiano Ronaldo e Chiesa, con Andrea Pirlo in panchina, sfidano Insigne e Lozano, guidati da Rino Gattuso. Si gioca a porte chiuse al Mapei Stadium di Reggio Emilia a causa delle restrizioni per il coronavirus. Quest’anno la finale di Supercoppa è denominata PS5 Supercup per la sponsorizzazione della PlayStation 5. Il Napoli ha vinto 2 volte il trofeo, battendo proprio la Juve in entrambe le occasioni. I bianconeri vantano invece 8 successi in Supercoppa. La sfida è accesa dalle schermaglie degli ultimi mesi tra i presidenti Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis, infuocata dalla ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021). Mercoledì 20 gennaio si assegna laItaliana, il primo trofeo stagionale del nostro calcio, in palio tra la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia: Cristiano Ronaldo e Chiesa, con Andrea Pirlo in panchina, sfidano Insigne e Lozano, guidati da Rino Gattuso. Si gioca a porte chiuse al Mapei Stadium di Reggio Emilia a causa delle restrizioni per il coronavirus. Quest’anno la finale diè denominata PS5 Supercup per la sponsorizzazione della PlayStation 5. Ilha vinto 2 volte il trofeo, battendo proprio lain entrambe le occasioni. I bianconeri vantano invece 8 successi in. La sfida è accesa dalle schermaglie degli ultimi mesi tra i presidenti Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis, infuocata dalla ...

juventusfc : In corso a Reggio Emilia la conferenza stampa del Napoli. Così Insigne: «Domani ce la giochiamo alla pari, la Juve… - forumJuventus : Pirlo pre #PS5Supercup: 'Voglia di rivalsa dopo l'Inter. Non attaccate i giocatori, prendetevela con me', Danilo: '… - juventusfc : ?? Gattuso: «Posso assicurare che il Napoli ha grande rispetto per la Juve, per la società e le persone che la compo… - Antonio17330559 : @FLasmano @lorenzobertonii @realvarriale @Lor_Insigne Varriale non ha mai scritto tweet dove si evince che gode all… - paologaio71 : @GBorzillo @PinoVaccaro77 @OfficialASRoma Ma poi se rimonti e cicchi due goal sul finire c è poco da discutere. È l… -