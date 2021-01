Juve - Napoli, amici mai: Supercoppa verità (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Pirlo e Gattuso stasera devono mettere da parte affetto e ricordi: in palio il primo titolo dopo mesi di veleni e tensioni tra i due club Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Pirlo e Gattuso stasera devono mettere da parte affetto e ricordi: in palio il primo titolo dopo mesi di veleni e tensioni tra i due club

juventusfc : In corso a Reggio Emilia la conferenza stampa del Napoli. Così Insigne: «Domani ce la giochiamo alla pari, la Juve… - forumJuventus : Pirlo pre #PS5Supercup: 'Voglia di rivalsa dopo l'Inter. Non attaccate i giocatori, prendetevela con me', Danilo: '… - juventusfc : ?? Gattuso: «Posso assicurare che il Napoli ha grande rispetto per la Juve, per la società e le persone che la compo… - naptam_10 : Ed ecco a voi la prova ufficiale della sconfitta del Napoli. A' sconcé ma vattene a fanculo oh. Nn capisci un caxxo… - lamortevito : Sarà la quarta volta che Juve e Napoli si sfideranno per aggiudicarsi la #SupercoppaItaliana. Nelle tre sfide prece… -