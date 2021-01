Juve, Cuadrado guarito dal Covid: convocato per il Napoli (Di mercoledì 20 gennaio 2021) TORINO - Juan Cuadrado è guarito dal Covid . A darne l'annuncio è stata la Juventus attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web dal quale si apprende che il colombiano "ha effettuato, come ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) TORINO - Juandal. A darne l'annuncio è stata lantus attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web dal quale si apprende che il colombiano "ha effettuato, come ...

