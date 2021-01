Johnny Depp | tentato sudicio | la triste rivelazione

Leggi su inews24

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il divo di Hollywood a distanza di tempo ha parlato del suo passato, quel periodo buio in cui tentò addirittura il suicidio. Oggi, mercoledì 20 gennaio, in prima serata su Italia 1 andrà in onda Alice in Wonderland, film campione di incassi che vede come protagonistanei panni del cappellaio matto. Il personaggio L'articolo proviene da Inews.it.