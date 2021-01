Joe e Jill Biden alla Casa Bianca: come avverrà l’insediamento senza Trump e Melania (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Biden da oggi sarà il nuovo presidente a cui si affiderà l’America. Ma l’insediamento avverrà con una cerimonia molto diversa dal solito. Leggi anche › Joe Biden, subito svolta su clima e migranti. La Casa Bianca cambia stile › Lady Gaga e Jennifer Lopez per l’insediamento di Biden: «La diversità dell’America» Washington blindata Nello scenario surreale della capitale svuotata dalla pandemia e dai timori di altri tumulti e quindi con più militari che invitati, la capitale è blindata: il National Mall, luogo iconico di ogni celebrazione ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021)da oggi sarà il nuovo presidente a cui si affiderà l’America. Macon una cerimonia molto diversa dal solito. Leggi anche › Joe, subito svolta su clima e migranti. Lacambia stile › Lady Gaga e Jennifer Lopez perdi: «La diversità dell’America» Washington blindata Nello scenario surreale della capitale svuotata dpandemia e dai timori di altri tumulti e quindi con più militari che invitati, la capitale è blindata: il National Mall, luogo iconico di ogni celebrazione ...

RaiNews : Visibilmente commosso, #Biden non è riuscito a trattenere le lacrime durante l'ultimo intervento pubblico nel Delaw… - Marilenapas : RT @RaiNews: Visibilmente commosso, #Biden non è riuscito a trattenere le lacrime durante l'ultimo intervento pubblico nel Delaware. Sceso… - sofisyrup : RT @RaiNews: Visibilmente commosso, #Biden non è riuscito a trattenere le lacrime durante l'ultimo intervento pubblico nel Delaware. Sceso… - Hastagitalia : RT @RaiNews: Visibilmente commosso, #Biden non è riuscito a trattenere le lacrime durante l'ultimo intervento pubblico nel Delaware. Sceso… - sebastianoVio : RT @RaiNews: Visibilmente commosso, #Biden non è riuscito a trattenere le lacrime durante l'ultimo intervento pubblico nel Delaware. Sceso… -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Jill Con Joe e Jill Biden è cambio di stile alla Casa Bianca - FOTO - Lifestyle Agenzia ANSA Joe e Jill Biden alla Casa Bianca: come avverrà l’insediamento senza Trump e Melania

Tutti i monumenti pubblici della città saranno chiusi fino al 24 gennaio. Joe Biden e Kamala Harris presteranno giuramento davanti al Congresso intorno a mezzogiorno del 20 gennaio (in Italia circa le ...

A Washington oggi è il giorno dell'Inauguration di Joe Biden

Tra i pericoli dell'estremismo di destra e i militari schierati attorno a Capitol Hill, il 46esimo presidente degli Stati Uniti Joe Biden pronuncerà il suo giuramento sul palco all'aperto, circondato ...

Tutti i monumenti pubblici della città saranno chiusi fino al 24 gennaio. Joe Biden e Kamala Harris presteranno giuramento davanti al Congresso intorno a mezzogiorno del 20 gennaio (in Italia circa le ...Tra i pericoli dell'estremismo di destra e i militari schierati attorno a Capitol Hill, il 46esimo presidente degli Stati Uniti Joe Biden pronuncerà il suo giuramento sul palco all'aperto, circondato ...