Joe Biden | un cattolico alla Casa Bianca tra i veleni della chiesa americana

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oggi, 20 gennaio 2021, giura il 46° presidente degli Stati Uniti, Joe, il secondo presidentedel Paese, dopo John Kennedy. Un’eccezione (quella di essere unpresidente) vissuta addirittura come un’anomalia sospetta nella storiapiù grande democrazia occidentale. Eppure, dopo sessant’anni, il paragone trae Kennedy si mostra quasi incommensurabile. Per il clima culturale e sociale degli Usa dopo Trump (e nonostante il trumpismo) e per la presenza in Vaticano di un Papa come Francesco. “Certamente le differenze con Kennedy sono enormi”, sostiene il professor Massimo Faggioli (storico, professore di Teologia e Studi religiosi all’Università di Villanova ) che ha scritto il libro “Joee il ...