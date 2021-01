Joe Biden si commuove nell’ultimo discorso prima del giuramento | “Il Delaware resterà inciso nel mio cuore”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)sidel“I miei colleghi al Senato mi prendevano in giro perché citavo sempre poeti irlandesi, credevano lo facessi perché ho origini irlandesi. Ma non lo facevo per questo. Lo facevo perché sono i migliori poeti al mondo. Si dice che James Joyce disse a un amico: ‘Quando arriverà il giorno della mia morte Dublinoincisa nel mio’. Beh, scusate l’emozione. Quando morirò ilnel mioe nei cuori di tutti noi. Di tutti i, vi vogliamo bene”: così Joepronunciatodi ...