Joe Biden ha prestato giuramento come 46° Presidente degli Stati Uniti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) davanti al Presidente della Corte Suprema John Roberts, su una vecchia bibbia di famiglia tenuta da sua moglie Jill. “Giuro solennemente di adempiere lealmente alla carica di Presidente degli Stati Uniti e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Che Dio mi aiuti“, ha detto Biden mentre pronunciava la formula, diventando il Presidente più anziano degli Stati Uniti ad entrare in carica a 78 anni, il primo in Delaware e il secondo cattolico dopo John F. Kennedy. Kamala Harris ha prestato giuramento ed è diventata la prima vicePresidente donna di origine afroamericana e indiana nella storia americana. Harris ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) davanti aldella Corte Suprema John Roberts, su una vecchia bibbia di famiglia tenuta da sua moglie Jill. “Giuro solennemente di adempiere lealmente alla carica die di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Che Dio mi aiuti“, ha dettomentre pronunciava la formula, diventando ilpiù anzianoad entrare in carica a 78 anni, il primo in Delaware e il secondo cattolico dopo John F. Kennedy. Kamala Harris haed è diventata la prima vicedonna di origine afroamericana e indiana nella storia americana. Harris ha ...

