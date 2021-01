Joe Biden ha giurato: è il 46° presidente Usa. Harris prima vice donna. Trump e Melania lasciano la Casa Bianca in elicottero. Il tycoon: “Torneremo, in qualche modo” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un’inaugurazione senza folla, in una Washington gelida e blindata, memore dell’assalto al Congresso del 6 gennaio e dove intorno alle 16 (ora italiana) un allarme bomba ha provocato l’evacuazione della Corte Suprema. È il giorno dell’insediamento dell’amministrazione di Joe Biden e della sua vice Kamala Harris, che diventa la prima vicepresidente donna della storia americana. Si chiudono così definitivamente i quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca. Il tycoon, partito per la Florida con Melania dopo un breve discorso di addio – al quale non è andato il suo vice Mike Pence, che partecipa invece all’insediamento -, già nelle scorse settimane aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un’inaugurazione senza folla, in una Washington gelida e blindata, memore dell’assalto al Congresso del 6 gennaio e dove intorno alle 16 (ora italiana) un allarme bomba ha provocato l’evacuazione della Corte Suprema. È il giorno dell’insediamento dell’amministrazione di Joee della suaKamala, che diventa ladella storia americana. Si chiudono così definitivamente i quattro anni di Donaldalla. Il, partito per la Florida condopo un breve discorso di addio – al quale non è andato il suoMike Pence, che partecipa invece all’insediamento -, già nelle scorse settimane aveva ...

chetempochefa : “Per curare una nazione occorre non dimenticare.” - Il presidente Joe Biden, la first lady Jill Biden, la vicepres… - RaiNews : 'Signore e signori, il Presidente eletto degli Stati Uniti' L'arrivo in Campidoglio del 46° Presidente Usa Joe… - antoniospadaro : L’ex presidente della @Georgetown University, il #gesuita Leo O’Donovan, pronuncia la preghiera dell’… - _MinutForMinut : RT @INYOUREYESZ4YN: È fatta. Congratulazioni Joe Biden e soprattutto anche a Kamala.???? #InaugurationDay - Emmezeta2_0 : RT @SkyTG24: #InaugurationDay Joe #Biden ha giurato -