Joe Biden ha giurato da 46esimo presidente degli Stati Uniti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (foto: ANDREW HARNIK/POOL/AFP via Getty Images)Poco dopo le 17, ora italiana, è incominciata al Campidoglio di Washington la cerimonia di inaugurazione di Joe Biden, che è diventato a tutti gli effetti il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Il neo presidente ha giurato su un’antica Bibbia di famiglia, pochi minuti dopo la vicepresidente Kamala Harris. Erano presenti alla cerimonia gli ex presidenti George W. Bush e Barack Obama, oltre al candidato repubblicano Mitt Romney. La prima a intervenire è stata l’ex candidata alle primarie democratiche Amy Klobuchar, senatrice del Minnesota, e il senatore repubblicano Roy Blunt, rappresentati del comitato inaugurale. Klobuchar ha tenuto un breve discorso emozionato, sottolineando come la ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (foto: ANDREW HARNIK/POOL/AFP via Getty Images)Poco dopo le 17, ora italiana, è incominciata al Campidoglio di Washington la cerimonia di inaugurazione di Joe, che è diventato a tutti gli effetti il. Il neohasu un’antica Bibbia di famiglia, pochi minuti dopo la viceKamala Harris. Erano presenti alla cerimonia gli ex presidenti George W. Bush e Barack Obama, oltre al candidato repubblicano Mitt Romney. La prima a intervenire è stata l’ex candidata alle primarie democratiche Amy Klobuchar, senatrice del Minnesota, e il senatore repubblicano Roy Blunt, rappresentati del comitato inaugurale. Klobuchar ha tenuto un breve discorso emozionato, sottolineando come la ...

