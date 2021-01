Joe Biden giura da presidente Usa: “In America c’è molto da riparare” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen – Joe Biden è ufficialmente il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Ha giurato oggi davanti al presidente della Corte Suprema (evacuata poche ore fa per un falso allarme bomba) John Roberts, su una vecchia bibbia di famiglia. “Che Dio mi aiuti”, ha detto Biden pronunciando la formula di rito. Adesso, a 78 anni, è il presidente Usa più anziano a entrare in carica e il secondo cattolico dopo John F. Kennedy. “Questa è la giornata dell’America, della democrazia, della storia, della speranza, la democrazia ha prevalso”, ha esordito Biden. Per poi pronunciare un discorso piuttosto colmo di retorica, banalità e classici buoni auspici di circostanza. “Chiedo a tutti gli Americani di aiutarmi nell’unire ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen – Joeè ufficialmente il 46esimodegli Stati Uniti d’. Hato oggi davanti aldella Corte Suprema (evacuata poche ore fa per un falso allarme bomba) John Roberts, su una vecchia bibbia di famiglia. “Che Dio mi aiuti”, ha dettopronunciando la formula di rito. Adesso, a 78 anni, è ilUsa più anziano a entrare in carica e il secondo cattolico dopo John F. Kennedy. “Questa è la giornata dell’, della democrazia, della storia, della speranza, la democrazia ha prevalso”, ha esordito. Per poi pronunciare un discorso piuttosto colmo di retorica, banalità e classici buoni auspici di circostanza. “Chiedo a tutti glini di aiutarmi nell’unire ...

