Joe Biden giura da Presidente degli Stati Uniti | è il grande giorno DIRETTA

Il tanto atteso giuramento di Joe Biden come Presidente degli Stati Uniti darà il via ad una nuova era per il paese. Joe Biden giurerà come 46esimo Presidente degli Stati Uniti d'America. Il tanto atteso giorno dell'insediamento è arrivato, Biden insieme alla sua vice Kamala Harris giureranno e presteranno fedeltà alla bandiera americana per un incarico che è stato preceduto dalle continue minacce e pericolose uscite dell'ex Presidente Donald Trump, convinto fino alla fine che le elezioni di novembre siano state di fatto irregolari, e che a beneficiarne siano stati i democratici.

