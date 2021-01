Joe Biden giura come presidente | da oggi gli Usa tornano a sperare in un Paese normale

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una Washington blindata per il timore di attentati terroristici da parte dell’estrema destra, dà il buongiorno alla nuova amministrazione. «Vogliamo tornare alla normalità, è da quattro anni che non abbiamo pace» Così Washington aspetta ilmento di" Ilmento di Joe: è il 46esimodegli Stati Uniti" Inauguration Day, Kamala Harris: è la prima vicedonna della storia americana" Inauguration Day: il discorso di Joesul palco del Campidoglio"

CottarelliCPI : Oggi finisce la fallimentare presidenza Trump. Non invidio a Joe Biden l’enorme lavoro che ha davanti, ma sono feli… - StefanoGuerrera : con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni dis… - you_trend : ???? Il giuramento di Joe #Biden #InaugurationDay - LaVocediNewYork : Joe Biden promette che sarà il presidente che “difende la verità e sconfigge le menzogne”. #Biden cancella l'esperi… - AnimaCeleste : RT @TeresaBellanova: Joe Biden e Kamala Harris hanno giurato, gli Stati Uniti d'America hanno un nuovo presidente e una nuova vice-presiden… -

Applausi quando parla di Kamala Harris e del momento storico che la sua elezione rappresenta. Due minuti dopo è il momento di Lady Gaga per l’inno nazionale, che canta con un microfono dorato come la ...All'età di soli 22 anni, Amanda Gorman è stata scelta per recitare una sua poesia all'insediamento di Joe Biden: ecco le sue parole ...