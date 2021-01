Joe Biden alla Casa Bianca: due bellissime popstar lo accolgono – VIDEO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Joe Biden ha giurato ufficialmente a Capitol Hill come Presidente degli Stati Uniti: due popstar si sono esibite sul palco, che spettacolo Joe Biden è il 46mo Presidente degli Stati… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Joeha giurato ufficialmente a Capitol Hill come Presidente degli Stati Uniti: duesi sono esibite sul palco, che spettacolo Joeè il 46mo Presidente degli Stati… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

CottarelliCPI : Oggi finisce la fallimentare presidenza Trump. Non invidio a Joe Biden l’enorme lavoro che ha davanti, ma sono feli… - StefanoGuerrera : con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni dis… - you_trend : ???? Il giuramento di Joe #Biden #InaugurationDay - domercoli : Joe Biden, al Capitol Hill, è già al lavoro per cancellare tutti i decreti di Donald Trump, immigrazione in primis.… - ZenatiDavide : Biden, the president: “Avremo bisogno l’uno dell’altro, avremo bisogna di tutta la nostra forza per uscire da quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden Joe Biden in Ralph Lauren per l'insediamento. Lady Gaga e Jlo presenti alla cerimonia

Il nuovo presidente americano ha scelto un outfit dello storico marchio americano total blu, colore simbolo dei democratici americani per il suo ...

Stati Uniti, Joe Biden chiede alcuni secondi di silenzio per le vittime di Covid durante la cerimonia d’insediamento

Durante il primo discorso dopo il giuramento al Campidoglio, Joe Biden ha chiesto alcuni secondi di silenzio nei quali ha invitato tutti a dedicare una preghiera alle vittime del coronavirus ...

Il nuovo presidente americano ha scelto un outfit dello storico marchio americano total blu, colore simbolo dei democratici americani per il suo ...Durante il primo discorso dopo il giuramento al Campidoglio, Joe Biden ha chiesto alcuni secondi di silenzio nei quali ha invitato tutti a dedicare una preghiera alle vittime del coronavirus ...