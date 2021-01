Jill Biden, la prima first lady italoamericana che continuerà a fare l'insegnante (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nonostante l'approdo alla Casa Bianca, la moglie del presidente Usa continuerà a lavorare: 67 anni, con origini siciliane, ecco la sua storia Leggi su today (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nonostante l'approdo alla Casa Bianca, la moglie del presidente Usaa lavorare: 67 anni, con origini siciliane, ecco la sua storia

StefanoGuerrera : con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni dis… - chetempochefa : “Per curare una nazione occorre non dimenticare.” - Il presidente Joe Biden, la first lady Jill Biden, la vicepres… - RaiNews : Visibilmente commosso, #Biden non è riuscito a trattenere le lacrime durante l'ultimo intervento pubblico nel Delaw… - MontaltiGiulia : RT @StefanoGuerrera: con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni discor… - malumichi : RT @Tg3web: L'inno cantato da Lady Gaga, la frase in spagnolo di Jennifer Lopez, i versi di Amanda Gorman, poetessa ventiduenne scelta dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Jill Biden Chi è Jill Tracy Biden, insegnante e moglie del 46mo Presidente americano Sky Tg24 Joe Biden giura, Jill si commuove: l'America volta pagina

Accanto a Biden la moglie Jill, che si commuove. La formula di rito, mano sulla Bibbia, è stata pronunciata durante la cerimonia consueta a Capitol Hill. Poi lo bacia. E dopo c'è l'abbraccio della fam ...

Biden, il giorno del giuramento: Trump non riceverà il neo Presidente basta il maggiordomo.

Fine delle camere separate alla Casa Bianca. I Biden, a differenza dei Trump, condivideranno la stessa camera da letto. Anzi, hanno deciso di fare “piazza pulita”, così nelle ...

Accanto a Biden la moglie Jill, che si commuove. La formula di rito, mano sulla Bibbia, è stata pronunciata durante la cerimonia consueta a Capitol Hill. Poi lo bacia. E dopo c'è l'abbraccio della fam ...Fine delle camere separate alla Casa Bianca. I Biden, a differenza dei Trump, condivideranno la stessa camera da letto. Anzi, hanno deciso di fare “piazza pulita”, così nelle ...