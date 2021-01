Jill Biden in viola sogna il futuro americano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E’ un’America che tira un respiro di sollievo quella che ha ripostato in queste ore, migliaia di volte, l’immagine di Joe e Jill Biden, insieme a Kamala Harris e al marito Douglas Emhoff di spalle di fronte alla Lincoln Memorial Reflecting Pool. Con la cerimonia d’insediamento del 20 gennaio si chiude definitivamente l’era Trump e si apre quella Biden. Mentre il Paese cambia presidente, alla Casa Bianca si cambia completamente lo stile. La potenza del viola Spicca tra le tonalità neutre l’outfit viola di Jill Biden, la futura First Lady americana. Un cappotto con chiusura a portafoglio e dettagli in velluto, abbinato a un abito a trapezio, guanti lilla e mascherina in nuance con fantasia floreale: sono capi della collezione invernale 2021 di Jonathan Cohen, uno dei ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E’ un’America che tira un respiro di sollievo quella che ha ripostato in queste ore, migliaia di volte, l’immagine di Joe e, insieme a Kamala Harris e al marito Douglas Emhoff di spalle di fronte alla Lincoln Memorial Reflecting Pool. Con la cerimonia d’insediamento del 20 gennaio si chiude definitivamente l’era Trump e si apre quella. Mentre il Paese cambia presidente, alla Casa Bianca si cambia completamente lo stile. La potenza delSpicca tra le tonalità neutre l’outfitdi, la futura First Lady americana. Un cappotto con chiusura a portafoglio e dettagli in velluto, abbinato a un abito a trapezio, guanti lilla e mascherina in nuance con fantasia floreale: sono capi della collezione invernale 2021 di Jonathan Cohen, uno dei ...

StefanoGuerrera : con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni dis… - chetempochefa : “Per curare una nazione occorre non dimenticare.” - Il presidente Joe Biden, la first lady Jill Biden, la vicepres… - Tg3web : L'inno cantato da Lady Gaga, la frase in spagnolo di Jennifer Lopez, i versi di Amanda Gorman, poetessa ventiduenne… - lellinara : RT @lusurpateur_: Sempre più pazzo di Caterina Giacoppo la cugina siciliana di Jill Biden ?? - statodelsud : Moda, dal viola di Kamala Harris all’acquamarina di Jill Biden, i colori all’insediamento -

Ultime Notizie dalla rete : Jill Biden Chi è Jill Tracy Biden, insegnante e moglie del 46mo Presidente americano Sky Tg24 Amanda Gorman, la poetessa star dell'Inauguration Day

L'infanzia, i primi successi, il sogno di diventare la prima presidente donna. Tutto sulla stella lanciata da Biden durante la cerimonia di insediamento.

Joe Biden, parata di star per la festa di insediamento. Da Katy Perry a The Boss

Presenti ovviamente il neo presidente e la First Lady Jill che per l occasione ha scelto un abito e un cappotto bianco della stilista Gabriela Hearst. Il bianco, scelto alla cerimonia di insediamento ...

L'infanzia, i primi successi, il sogno di diventare la prima presidente donna. Tutto sulla stella lanciata da Biden durante la cerimonia di insediamento.Presenti ovviamente il neo presidente e la First Lady Jill che per l occasione ha scelto un abito e un cappotto bianco della stilista Gabriela Hearst. Il bianco, scelto alla cerimonia di insediamento ...