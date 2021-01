Italiano: “Abbiamo avuto mentalità anche con 9 cambi. Siamo soddisfatti” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha analizzato a Rai Sport il successo contro la Roma che proietta i liguri ai quarti di Coppa Italia dove sfideranno il Napoli. Queste le parole del tecnico dei liguri: “Queste sono partite nelle quali dare spazio ai ragazzi che hanno giocato meno e penso che oggi tutti hanno dimostrato anche quando si vuole si può ottenere qualsiasi cosa. Poi nei supplementari Abbiamo avuto un pizzico di buona sorte con la doppia superiorità, l’Abbiamo sfruttata bene e Siamo stati bravi a vincerla”. Periodo positivo: “Abbiamo vissuto un periodo non bello dal punto di vista dei risultati ma ci confortava la prestazione. Abbiamo cercato di proporre la nostra mentalità creando qualche palla gol in più, non ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha analizzato a Rai Sport il successo contro la Roma che proietta i liguri ai quarti di Coppa Italia dove sfideranno il Napoli. Queste le parole del tecnico dei liguri: “Queste sono partite nelle quali dare spazio ai ragazzi che hanno giocato meno e penso che oggi tutti hanno dimostratoquando si vuole si può ottenere qualsiasi cosa. Poi nei supplementariun pizzico di buona sorte con la doppia superiorità, l’sfruttata bene estati bravi a vincerla”. Periodo positivo: “vissuto un periodo non bello dal punto di vista dei risultati ma ci confortava la prestazione.cercato di proporre la nostracreando qualche palla gol in più, non ...

taleb_ano : RT @Maifriendz: Gli abbiamo scippato #Veretout, abbiamo preso l'unico difensore italiano più forte di Romagnoli, abbiamo preso un portiere… - MaraiaGeneroso1 : Importanti segnali di fiducia nella tenuta della nostra economia ?? Torna a crescere l'export italiano ???? Abbiamo de… - Limor_Te : Per la rubrica Grandi Firme del Giornalismo Italiano, abbiamo qui Gramellini che per non buttare il pezzo dopo la s… - sciantokescia : RT @Teresat14547770: CHE FIGURA DI MERDA CHE OGGI HA FATTO CONTE IN SENATO, PASSANDO TRA LE TV DEL POPOLO ITALIANO: RENZI HA DICHIARATO, CH… - TheoGroz : RT @Maifriendz: Gli abbiamo scippato #Veretout, abbiamo preso l'unico difensore italiano più forte di Romagnoli, abbiamo preso un portiere… -