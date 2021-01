Italia Viva, Mastantuono: “Serve grande coalizione contro Mastella” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sul fronte delle prossime elezioni amministrative di Benevento si registra anche l’intervento di Cinzia Mastantuono, coordinatrice di Italia Viva. “Alle prossime amministrative -scrive Mastantuono – che se verranno rispettati i tempi, visto quanto stiamo vivendo da undici mesi, le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e del Sindaco si terranno in primavera inoltrata, noi di Italia Viva stiamo lavorando per una grande coalizione alternativa a Mastella”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sul fronte delle prossime elezioni amministrative di Benevento si registra anche l’intervento di Cinzia, coordinatrice di. “Alle prossime amministrative -scrive– che se verranno rispettati i tempi, visto quanto stiamo vivendo da undici mesi, le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e del Sindaco si terranno in primavera inoltrata, noi distiamo lavorando per unaalternativa a”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Più di tre ore di vertice, concluso con le forza di maggioranza che confermano le parole del presidente del consiglio: andare avanti per rendere più solida la coalizione. Nel day after della fiducia o ...

Sondaggi politici, il partito di Conte al 12%: due terzi dei voti da M5S (pochi da Lega-Fdi)

Sondaggi politici, ecco le ultime rilevazioni. Fabrizio Masia, direttore generale di Emg Differente, in un colloquio con l'Adnkronos, pesa il cosiddetto partito del premier, nei giorni ...

Più di tre ore di vertice, concluso con le forza di maggioranza che confermano le parole del presidente del consiglio: andare avanti per rendere più solida la coalizione. Nel day after della fiducia o ...

Sondaggi politici, ecco le ultime rilevazioni. Fabrizio Masia, direttore generale di Emg Differente, in un colloquio con l'Adnkronos, pesa il cosiddetto partito del premier, nei giorni ...