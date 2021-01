Italia-Olanda oggi, Preolimpico pallanuoto: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da ieri Trieste è la sede del Preolimpico femminile di pallanuoto: si giocherà infatti fino a domenica 24 gennaio 2021, e saranno messi in palio gli ultimi due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gironi, tutte le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Il Girone A comprende Italia, Olanda, Francia e Slovacchia: le azzurre hanno inaugurato il loro torneo ieri battendo per 19-6 la Francia. oggi il Setterosa affronta l’Olanda nella sfida che metterà in palio il primato nel Girone B, garantendo un miglior accoppiamento ai quarti. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su FINA TV, mentre le gare del Setterosa saranno trasmesse anche in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay. OA Sport vi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da ieri Trieste è la sede delfemminile di: si giocherà infatti fino a domenica 24 gennaio 2021, e saranno messi in palio gli ultimi due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gironi, tutte le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Il Girone A comprende, Francia e Slovacchia: le azzurre hanno inaugurato il loro torneo ieri battendo per 19-6 la Francia.il Setterosa affronta l’nella sfida che metterà in palio il primato nel Girone B, garantendo un miglior accoppiamento ai quarti. Tutte le gare saranno trasmesse in direttain abbonamento su FINA TV, mentre le gare del Setterosa saranno trasmesse anche in tv in chiaro su RaiSport+HD ed ingratuito su RaiPlay. OA Sport vi ...

LegaSalvini : IN OLANDA SI DIMETTE IL PREMIER, ELEZIONI IL 17 MARZO. SOLO IN ITALIA NON SI PUO' VOTARE! - FaraoneValent : RT @Franciscovota: In Olanda si andrà al voto, perché il governo si è dimesso a seguito di uno scandolo. In Italia non si può andare al vo… - TerryM_46 : RT @Franciscovota: In Olanda si andrà al voto, perché il governo si è dimesso a seguito di uno scandolo. In Italia non si può andare al vo… - EmyRoyaleagle : RT @Franciscovota: In Olanda si andrà al voto, perché il governo si è dimesso a seguito di uno scandolo. In Italia non si può andare al vo… - Peter_Triscio : @GeorgePapa19 Italia.Germania,Olanda,Austria,Cina e quanti altri paesi coinvolti nell'affare? Ancora parecchi? :-)… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Olanda Pallanuoto femminile, Italia-Olanda: programma, orario, tv, streaming Preolimpico 2021 OA Sport Italia-Olanda oggi, Preolimpico pallanuoto: orario, tv, programma, streaming

Da ieri Trieste è la sede del Preolimpico femminile di pallanuoto: si giocherà infatti fino a domenica 24 gennaio 2021, e saranno messi in palio gli ultimi due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gi ...

Setterosa, la corsa a Tokyo comincia con una goleada: Francia travolta

A Trieste, nella prima giornata delle qualificazioni olimpiche, Francia travolta 19-6. Cinque gol per Palmieri. Mercoledì c’è l’Olanda ...

Da ieri Trieste è la sede del Preolimpico femminile di pallanuoto: si giocherà infatti fino a domenica 24 gennaio 2021, e saranno messi in palio gli ultimi due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gi ...A Trieste, nella prima giornata delle qualificazioni olimpiche, Francia travolta 19-6. Cinque gol per Palmieri. Mercoledì c’è l’Olanda ...