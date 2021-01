Isola dei famosi: Giulio Berruti sbotta su Instagram (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Prima dell’inizio dell’Isola dei famosi tante sono state le indiscrezioni, ma Giulio Berruti preferisce spiegare cosa sta accadendo Non ci sta Giulio Berruti quando vi è un’informazione errata sul suo conto. Stavolta non c’entra la storia d’amore che il bell’attore sta vivendo con l’ex ministro Maria Elena Boschi. Il tutto ruota attorno alla nuova edizione de L’Isola dei famosi che dovrebbe ripartire a breve e di cui tanto si vocifera. Tra le tante indiscrezioni sui nomi che faranno parte del cast, Giulio Berruti era un nome molto chiacchierato e lo si riteneva uno dei naufraghi pronti a partire per la nuova avventura. È con un post su Instagram a ciò appositamente dedicato che Giulio ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Prima dell’inizio dell’deitante sono state le indiscrezioni, mapreferisce spiegare cosa sta accadendo Non ci staquando vi è un’informazione errata sul suo conto. Stavolta non c’entra la storia d’amore che il bell’attore sta vivendo con l’ex ministro Maria Elena Boschi. Il tutto ruota attorno alla nuova edizione de L’deiche dovrebbe ripartire a breve e di cui tanto si vocifera. Tra le tante indiscrezioni sui nomi che faranno parte del cast,era un nome molto chiacchierato e lo si riteneva uno dei naufraghi pronti a partire per la nuova avventura. È con un post sua ciò appositamente dedicato che...

