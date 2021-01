Ischia, assenteismo sul lavoro: rinviati a giudizio 32 dipendenti dell’Asl Napoli 2 Nord (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – rinviati a giudizio i 32 dipendenti dell’Asl Napoli 2 Nord di Ischia che erano indagati dalla Procura di Napoli per numerosi reati, in particolare peculato e assenteismo. L’indagine condotta dalla Guardia di Finanza e durata un anno e mezzo ha accertato che i 32 dipendenti si assentavano frequentemente dal lavoro e venivano sistematicamente coperti dai colleghi con marcature false dei cartellini. Il sostituto Procuratore Antonello Ardituro ha richiesto il rinvio a giudizio ed il giudice per le udienze preliminari Rossetti ha fissato al 16 marzo prossimo la data della udienza preliminare. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –i 32diche erano indagati dalla Procura diper numerosi reati, in particolare peculato e. L’indagine condotta dalla Guardia di Finanza e durata un anno e mezzo ha accertato che i 32si assentavano frequentemente dale venivano sistematicamente coperti dai colleghi con marcature false dei cartellini. Il sostituto Procuratore Antonello Ardituro ha richiesto il rinvio aed il giudice per le udienze preliminari Rossetti ha fissato al 16 marzo prossimo la data della udienza preliminare. L'articolo proviene da ...

