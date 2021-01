Inviata al Parlamento la lista dei commissari per le 59 opere da velocizzare: sono dirigenti di Anas, Rfi e ministero delle Infrastrutture (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Sento crescere la critica sul fatto che le opere sono bloccate da due mesi per mancanza di commissari. Non è vero, la lista dei commissari c’è”. Martedì Giuseppe Conte, nelle comunicazioni al Senato prima del cruciale voto di fiducia ottenuto senza la maggioranza assoluta, lo aveva detto per smentire Matteo Renzi che nella conferenza stampa del 14 gennaio aveva attaccato: “Puoi continuare ad avere risorse e opere e non avere i commissari?”. E il giorno dopo, pur con notevole ritardo rispetto a quanto previsto dai decreti Semplificazioni e Sblocca cantieri, quella lista preparata dal ministero delle Infrastrutture e passata al vaglio del premier è arrivata alla Camera per l’esame in commissione. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Sento crescere la critica sul fatto che lebloccate da due mesi per mancanza di. Non è vero, ladeic’è”. Martedì Giuseppe Conte, nelle comunicazioni al Senato prima del cruciale voto di fiducia ottenuto senza la maggioranza assoluta, lo aveva detto per smentire Matteo Renzi che nella conferenza stampa del 14 gennaio aveva attaccato: “Puoi continuare ad avere risorse ee non avere i?”. E il giorno dopo, pur con notevole ritardo rispetto a quanto previsto dai decreti Semplificazioni e Sblocca cantieri, quellapreparata dale passata al vaglio del premier è arrivata alla Camera per l’esame in commissione. ...

Ultime Notizie dalla rete : Inviata Parlamento
Inviata al Parlamento la lista dei commissari per le 59 opere da velocizzare: sono dirigenti di Anas, Rfi e…
Il Pci dalla sovversione alle Camere

C’è poco da festeggiare nel centenario della nascita del Partito comunista d’Italia se si pensa ai danni che la divisione del Partito socialista compiuta nel 1921 ha comportato per le forze progressis ...

La lista della discordia Conte/Renzi. I 30 commissari per 59 opere (DOCUMENTO)

Una lista che non è solo un elenco di nomi, ma che ha anche un valore politico perché lo sblocco dei cantieri è stato uno punti di attrito più forti tra il premier e i renziani. Il decreto Semplificaz ...

