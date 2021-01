Investito in bici da un’auto rubata: muore bambino di soli 7 anni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un bambino di 7 anni è morto dopo essere stato Investito in bici da un’auto che è risultata essere rubata ed utilizzata per una rapina. Sarebbe stato Investito da un’auto rubata mentre era in strada in sella alla sua bici. Questo il tragico destino di un bambino di soli 7 anni deceduto nel pomeriggio L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Undi 7è morto dopo essere statoindache è risultata essereed utilizzata per una rapina. Sarebbe statodamentre era in strada in sella alla sua. Questo il tragico destino di undideceduto nel pomeriggio L'articolo proviene da YesLife.it.

luckiestloser : @PerculoPio @stefanofloriani classico clickbait che gira da giorni per strizzare l'occhio ai novax. 'RAGAZZO VENTI… - MichGPS : @girodiruota Anche chi mi ha investito anni fa mentre ero in bici ha dichiarato di non avermi visto...ma lui ha sal… - elicriso : Ero al liceo e non capivo bene quello che stavo leggendo perché quella notte avevano investito un amico che tornava… - settesere : Ravenna, investito in bici: 34enne al Bufalini #settesere #news - sweetxlwtc : si una volta ero sulla bici e ho investito contro una macchina -

Ultime Notizie dalla rete : Investito bici Ciclista investito e ucciso da un’auto a Lodi: la vittima aveva 73 anni Fanpage.it Caronno Pertusella, giovane ciclista investito in corso Italia

CARONNO PERTUSELLA – Ragazzino investito in corso Italia, nella zona centrale di Caronno Pertusella: l’incidente stradale è successo oggi alle 14.15, nella zona vicino ...

Caronno Pertusella, investito bambino di 11 anni in bici

E' successo intorno alle 14.15 in corso Italia. Sul posto sono intervenute in codice giallo ambulanza e automedica ...

CARONNO PERTUSELLA – Ragazzino investito in corso Italia, nella zona centrale di Caronno Pertusella: l’incidente stradale è successo oggi alle 14.15, nella zona vicino ...E' successo intorno alle 14.15 in corso Italia. Sul posto sono intervenute in codice giallo ambulanza e automedica ...