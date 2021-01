Investe donna sulle strisce pedonali e scappa. Si cercano testimoni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ieri sera, in corso Sebastopoli angolo via Gorizia, una donna di 30 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna è stata trasportata all’Ospedale C.T.O. in codice rosso ed è tuttora in prognosi riservata mentre il conducente del veicolo, un Suv scuro del quale non si conoscono modello e targa, dopo aver investito la donna, si è dato alla fuga. La Polizia Municipale è alla ricerca di testimoni per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Chiunque fosse in grado di fornire elementi utili sul sinistro può contattare la Polizia Municipale Ufficio Sinistri RadioMobile – tel.011.01126510 – 011.01126284. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ieri sera, in corso Sebastopoli angolo via Gorizia, unadi 30 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. Laè stata trasportata all’Ospedale C.T.O. in codice rosso ed è tuttora in prognosi riservata mentre il conducente del veicolo, un Suv scuro del quale non si conoscono modello e targa, dopo aver investito la, si è dato alla fuga. La Polizia Municipale è alla ricerca diper ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Chiunque fosse in grado di fornire elementi utili sul sinistro può contattare la Polizia Municipale Ufficio Sinistri RadioMobile – tel.011.01126510 – 011.01126284. L'articolo proviene da Nuova Società.

