Inter, l’agente di Lautaro Martinez: «Vi svelo il motivo dell’incontro» – VIDEO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Gli agenti di Lautaro Martinez sono nel quartiere generale dell’Inter: punto sul futuro dell’attaccante nerazzurro – VIDEO (dal nostro inviato a Milano) – Giorni movimentati quelli di gennaio per quanto riguarda il mercato futuro e presente. In casa Inter, scongiurato il pericolo cessione al Barcellona per Lautaro Martinez, si continua a lavorare al futuro dell’argentino. Nella sede nerazzurra sono arrivati Carlos Beto Yaque e Rolando Zarate, agenti di Lautaro Martinez. Il suo contratto scade nel 2023 ma il mercato di giugno è già abbastanza vicino: i due agenti vogliono fare il punto sul futuro. Carlos Beto Yaque ha poi dichiarato: «Abbiamo anticipato la riunione per il Covid, ma non abbiamo parlato del rinnovo. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Gli agenti disono nel quartiere generale dell’: punto sul futuro dell’attaccante nerazzurro –(dal nostro inviato a Milano) – Giorni movimentati quelli di gennaio per quanto riguarda il mercato futuro e presente. In casa, scongiurato il pericolo cessione al Barcellona per, si continua a lavorare al futuro dell’argentino. Nella sede nerazzurra sono arrivati Carlos Beto Yaque e Rolando Zarate, agenti di. Il suo contratto scade nel 2023 ma il mercato di giugno è già abbastanza vicino: i due agenti vogliono fare il punto sul futuro. Carlos Beto Yaque ha poi dichiarato: «Abbiamo anticipato la riunione per il Covid, ma non abbiamo parlato del rinnovo. ...

