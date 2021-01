Inter-Juventus, Lele Adani: “La peggior partita della Juve degli ultimi 10 anni” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Quel che non mi è piaciuto di CR7, e lì ho visto il disordine che certifica la peggior gara della Juventus degli ultimi 9 anni e mezzo/10, è che andava sull’esterno a crossare. Rendiamoci conto. Un Cristiano Ronaldo, talmente fuori dalla gara, che andava a crossare“. È questo il pensiero dell’opinionista Sky Daniele Adani su Inter-Juventus durante il suo Intervento nel consueto appuntamento con la ‘Bobo Tv’ su Twitch. Il focus di Adani è sul ruolo di Ronaldo negli schemi tattici del tecnico Andrea Pirlo. “Pirlo, nella sua idea di calcio, va incontro a Cristiano Ronaldo: la Juve attacca 3-4-1-2 e difende 4-4-2 – ha precisato -. Non deve correre dietro ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Quel che non mi è piaciuto di CR7, e lì ho visto il disordine che certifica lagarae mezzo/10, è che andava sull’esterno a crossare. Rendiamoci conto. Un Cristiano Ronaldo, talmente fuori dalla gara, che andava a crossare“. È questo il pensiero dell’opinionista Sky Danielesudurante il suovento nel consueto appuntamento con la ‘Bobo Tv’ su Twitch. Il focus diè sul ruolo di Ronaldo negli schemi tattici del tecnico Andrea Pirlo. “Pirlo, nella sua idea di calcio, va incontro a Cristiano Ronaldo: laattacca 3-4-1-2 e difende 4-4-2 – ha precisato -. Non deve correre dietro ...

