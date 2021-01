Inter, arrivati in sede gli agenti di Lautaro Martinez: il punto sul futuro – VIDEO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Gli agenti di Lautaro Martinez sono nel quartiere generale dell’Inter: punto sul futuro dell’attaccante nerazzurro – VIDEO (dal nostro inviato a Milano) – Giorni movimentati quelli di gennaio per quanto riguarda il mercato futuro e presente. In casa Inter, scongiurato il pericolo cessione al Barcellona per Lautaro Martinez, si continua a lavorare al futuro dell’argentino. Nella sede nerazzurra sono arrivati Carlos Beto Yaque e Rolando Zarate, agenti di Lautaro Martinez. Il suo contratto scade nel 2023 ma il mercato di giugno è già abbastanza vicino: i due agenti vogliono fare il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Glidisono nel quartiere generale dell’suldell’attaccante nerazzurro –(dal nostro inviato a Milano) – Giorni movimentati quelli di gennaio per quanto riguarda il mercatoe presente. In casa, scongiurato il pericolo cessione al Barcellona per, si continua a lavorare aldell’argentino. Nellanerazzurra sonoCarlos Beto Yaque e Rolando Zarate,di. Il suo contratto scade nel 2023 ma il mercato di giugno è già abbastanza vicino: i duevogliono fare il ...

L’Inter sogna la vetta: trasferta a Udine, in un campo che da anni porta bene

Dopo il successo sulla Juve, i nerazzurri continuano a mettere pressione al Milan e sperano di laurearsi campioni d’inverno: nelle ultime 7 gare in Friuli sono arrivate sei vittorie ...

