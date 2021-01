Insigne | rigore fatale | Petagna non graffia Bakayoko un assist involontario per la svolta

(Di giovedì 21 gennaio 2021) OSPINA 6 Salva con grandi riflessi su Bernardeschi ad inizio ripresa. Ma quando è Ronaldo a trovarsi davanti alla porta, l'ex Arsenal non fa il miracolo. DI LORENZO 5,5 Contiene meglio Chiesa di ...

forumJuventus : ??CLAMOROSO! LORENZO INSIGNE SBAGLIA IL RIGORE! #JuveNapoli 1-0 - pisto_gol : Juv-Nap 2:0 La Juve vince una finale equilibrata, decisa dalle parate di Szczesny e dagli errori del Napoli. Nel 1… - Gazzetta_it : #Insigne e la maledizione dei rigori contro la Juve: 3 tiri, 3 errori. E scoppia in lacrime #JuventusNapoli… - BelpassoAlberto : RT @Marcello_Fsc: L'atteggiamento attendista del #Napoli è costato caro alla squadra di #Gattuso, la #Juventus ha vinto meritatamente, epis… - Delorean861 : RT @Marco562017: 'Loro sono abituati a perdere le finali' @Lor_Insigne ti sono piaciute queste 2 pere? Ah bel rigore, bravissimo ???? -

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Juventus conquista la nona Supercoppa italiana della sua storia. Al Mapei Stadium i bianconeri battono il Napoli grazie alle rete numero 760 di Cristiano Ronaldo in carr ...Lorenzo va dal dischetto, spiazza Szczesny ma calcia fuori. Si resta sull’1-0 Calcio di rigore netto per fallo di McKennie su Mertens. Dal dischetto è andato Lorenzo Insigne che, come due anni fa cont ...