Insediamento di Biden: la diretta. Trump ha lasciato la Casa Bianca (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "E' un nuovo giorno America". Dal suo account Instagram Joe Biden manda un messaggio a tutto il mondo: oggi inizia un nuovo capitolo della storia, non solo americana. Il presidente eletto degli ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "E' un nuovo giorno America". Dal suo account Instagram Joemanda un messaggio a tutto il mondo: oggi inizia un nuovo capitolo della storia, non solo americana. Il presidente eletto degli ...

