Insediamento di Biden, Bernie Sanders arriva in giacca a vento e guanti di lana (riciclata): “Sono un regalo” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Anticonformista come sempre, anche nella più formale delle occasioni. Bernie Sanders si è distinto alla cerimonia di Insediamento del suo ex avversario nelle primarie democratiche, Joe Biden, in giacca a vento beige e vistosi guanti di lana, come se stesse andando a fare una passeggiata al parco. Una reporter di Buzz che sta seguendo la cerimonia li ha riconosciuti e su Twitter ha spiegato che Sono dei guanti fatti di lana riciclata che “due anni fa gli Sono stati regalati da una maestra del Vermont che poi rimase sorpresa del fatto che Sanders ha cominciato ad indossarli durante la campagna elettorale”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Anticonformista come sempre, anche nella più formale delle occasioni.si è distinto alla cerimonia didel suo ex avversario nelle primarie democratiche, Joe, inbeige e vistosidi, come se stesse andando a fare una passeggiata al parco. Una reporter di Buzz che sta seguendo la cerimonia li ha riconosciuti e su Twitter ha spiegato chedeifatti diche “due anni fa glistati regalati da una maestra del Vermont che poi rimase sorpresa del fatto cheha cominciato ad indossarli durante la campagna elettorale”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

you_trend : ???? #Trump lascia in questo momento la #CasaBianca in elicottero e non presenzierà, come annunciato, all'insediament… - SkyTG24 : #InaugurationDay Joe #Biden ha giurato - ilpost : Ha giurato anche Joe Biden, ora ufficialmente nuovo presidente degli Stati Uniti - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: #InaugurationDay Lady Gaga ha aperto la cerimonia d'insediamento di Biden intonando le note di 'The Star-Spangled Banner' ???? h… - Addicted_ToZayn : RT @tuitter02: #InaugurationDay Gli Americani Gli Italiani festeggiano festeggiano l'ins… -