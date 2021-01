Insediamento di Biden alla Casa Bianca | la diretta live del giuramento del nuovo presidente Usa

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’di JoecomeUsa: ladelOggi, mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 12 locali (le 18 in Italia), a Washington è in programma la cerimonia didi Joecome 46esimodegli Usa: TPI seguirà inildelinquilino dellaattraverso tutte le ultime notizie, aggiornate in tempo reale.: LADELOre 12,30 –: 17 ordini esecutivi per ribaltare politiche Trump – Il ritorno degli Usa nell’Oms, la sospensione della costruzione ...

Il presidente Biden ha annunciato che sospenderà, dal momento del suo insediamento, le esecuzioni capitali. Oggi, in una #Washington blindata, Joe #Biden giura come nuovo Presidente degli Stati Uniti. Alla cerimonia di insediamento. Nel giorno dell'insediamento del nuovo presidente democratico Joe #Biden, riproponiamo la storia del presidente democratico. Joe Biden canterà l'inno nazionale durante l'insediamento di Lady Gaga alla casa bianca

Trump non sarà presente alla cerimonia. Come da tradizione, prenderanno parte alla cerimonia tutti gli ex presidenti Usa ancora in vita. Come si svolge la cerimonia di insediamento: la scaletta. A mez ...Brividi di un’alba storica. È ancora notte e Washington DC è un deserto, blindato e militarizzato. Joe e Jill Biden si tengono la mano. A una manciata di passi, ...