Insediamento Biden, Lady Gaga canta l'inno nazionale – VIDEO

Insediamento Biden, Lady Gaga incanta milioni di americani con il canto dell'inno. Tom Hanks presenta la cerimonia Getty ImagesFinalmente il grande giorno è arrivato. Tutto pronto a Washington e nelle Stati Uniti tutti per l'Insediamento di Joe Biden, il nuovo presidente democratico. Il momento è stato molto atteso visti i travagliati ultimi mesi da quando a novembre gli elettori hanno licenziato Trump dalla Casa Bianca con gli episodi violenti dello scorso 6 gennaio. La cerimonia si tiene ovviamente senza il pubblico che potrà seguire le performance degli artisti da casa. Molti i personaggi dello spettacolo che si esibiscono per Biden e occhi puntati in particolare su Lady Gaga perché ...

