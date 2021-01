Insediamento Biden: la diretta – Trump e Melania lasciano la Casa Bianca in elicottero. Accordo di Parigi e Oms: già oggi via libera a ordini esecutivi per rompere con l’eredità del tycoon (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mancano poche ore all’Insediamento dell’amministrazione Biden-Harris, che chiuderà definitivamente i quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca. Il tycoon non sarà presente all’Inauguration Day, che si svolge senza pubblico in una Washington blindata per il timore di disordini dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio. Lo staff di Biden ha già annunciato che il discorso di Insediamento sarà incentrato sull’attualità e su “una visione dei futuro”, mentre Donald Trump sarà tagliato fuori dal primo messaggio da presidente del nuovo inquilino della Casa Bianca. Stando a quanto riferito dallo staff Biden non ha avuto contatto con il presidente uscente, che insieme a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mancano poche ore all’dell’amministrazione-Harris, che chiuderà definitivamente i quattro anni di Donaldalla. Ilnon sarà presente all’Inauguration Day, che si svolge senza pubblico in una Washington blindata per il timore di disdopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio. Lo staff diha già annunciato che il discorso disarà incentrato sull’attualità e su “una visione dei futuro”, mentre Donaldsarà tagliato fuori dal primo messaggio da presidente del nuovo inquilino della. Stando a quanto riferito dallo staffnon ha avuto contatto con il presidente uscente, che insieme a ...

