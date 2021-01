Insediamento Biden: la diretta – Evacuata la Corte Suprema per allarme bomba. Trump e Melania lasciano la Casa Bianca in elicottero. Il tycoon: “Torneremo”. Biden: “Nuovo giorno per l’America” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È il giorno dell’Insediamento dell’amministrazione Biden-Harris, che chiuderà definitivamente i quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca. Il tycoon, partito per la Florida con Melania dopo un breve discorso di addio, già nelle scorse settimane aveva dichiarato che non avrebbe partecipato alla cerimonia, che si svolge in una Washington blindata per il timore di disordini dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio e dove intorno alle 16 (ora italiana) un allarme bomba ha provocato l’evacuazione della Corte Suprema. Lo staff di Biden, il secondo presidente cattolico degli Stati Uniti dopo John Fitzgerald Kennedy, ha già annunciato che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È ildell’dell’amministrazione-Harris, che chiuderà definitivamente i quattro anni di Donaldalla. Il, partito per la Florida condopo un breve discorso di addio, già nelle scorse settimane aveva dichiarato che non avrebbe partecipato alla cerimonia, che si svolge in una Washington blindata per il timore di disordini dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio e dove intorno alle 16 (ora italiana) unha provocato l’evacuazione della. Lo staff di, il secondo presidente cattolico degli Stati Uniti dopo John Fitzgerald Kennedy, ha già annunciato che ...

you_trend : ???? #Trump lascia in questo momento la #CasaBianca in elicottero e non presenzierà, come annunciato, all'insediament… - SkyTG24 : Le immagini di Donald #Trump che, nel giorno dell'insediamento di Joe #Biden, lascia la Casa Bianca in elicottero G… - AndreaOrlandosp : Il presidente Biden ha annunciato che sospenderà, dal momento del suo insediamento, le esecuzioni capitali. È una b… - dielle013 : Nel giorno dell'insediamento, Joe Biden augura al suo predecessore alla Casa Bianca un buon rientro in Florida: ??… - alexiula : RT @paulmonite: Joe Biden canterà l'inno nazionale durante l'insediamento di Lady Gaga alla casa bianca -