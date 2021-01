Insediamento Biden, la cerimonia d’addio di Donald Trump: segui la diretta tv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Al via oggi alla Casa Bianca l’era del democratico Joe Biden con il giuramento e la cerimonia di Insediamento. Prima però la cerimonia di partenza del presidente uscente, Donald Trump. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Al via oggi alla Casa Bianca l’era del democratico Joecon il giuramento e ladi. Prima però ladi partenza del presidente uscente,. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

you_trend : ???? #Trump lascia in questo momento la #CasaBianca in elicottero e non presenzierà, come annunciato, all'insediament… - AndreaOrlandosp : Il presidente Biden ha annunciato che sospenderà, dal momento del suo insediamento, le esecuzioni capitali. È una b… - RaiNews : L'insediamento ufficiale, il giuramento di Joe Biden e Kamala Harris #InaugurationDay Speciale #Rainews24 dalle 17… - Italia_Notizie : Insediamento Biden, Washington blindata: i militari sorvegliano l’ingresso del Congresso – Video - eliisa_eliisa : Lady Gaga si esibisce durante l'insediamento del Presidente Biden alla Casa Bianca, 20 gennaio 2021 #tzvip -